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Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi

Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllü gençlerin düzenlediği şenlikte, depremzede çocuklar gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllü gençlerin düzenlediği şenlikte, depremzede çocuklar gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirdi.

Samandağ Sahili'nde gerçekleşen etkinlikte, depremzede çocuklar kendileri için hazırlanan rengarenk uçurtmaları uçurdu.

Çocuklar, aileleriyle keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı.

Gönüllü gençler adına gazetecilere açıklama yapan Umut Sağaltıcı, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sağaltıcı, etkinlikte çocukların yüzlerini bir nebze güldürebildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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