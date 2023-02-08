Hatay'da gönüllü öğretmenler iki kardeşi enkazdan 46 saat sonra kurtardı Güncel Haberler Kırklareli'nden Hatay'ın Antakya ilçesine gönüllü giden iki öğretmen, 10 yaşındaki Ali ile ablası 15 yaşındaki Zeynep Mullaoğlu'nu enkazdan yaklaşık 46 saat sonra kurtardı. Kırklareli'nden Hatay'ın Antakya ilçesine gönüllü giden iki öğretmen, 10 yaşındaki Ali ile ablası 15 yaşındaki Zeynep Mullaoğlu'nu enkazdan yaklaşık 46 saat sonra kurtardı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Özel araçlarıyla Antakya'ya ulaşan öğretmenler İlkay Fırtın ile Kazım Özcan, arama çalışmalarına destek verdi. İki öğretmen 10 yaşındaki Ali ile ablası 15 yaşındaki Zeynep Mullaoğlu'nu enkazdan çıkardı. Enkazdan çıkarılan Ali Mullaoğlu'nun, "Çok teşekkür ederim" demesi, görüntülere yansıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan abla ve kardeşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kırklareli Antakya Hatay Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da gönüllü öğretmenler iki kardeşi enkazdan 46 saat sonra kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.