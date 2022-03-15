Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı - Haberler

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Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından hayata geçirilen İyilik Makası Projesi'nde görev alan 18 gönüllü berber, Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli sığınmacıları tıraş ederek saç bakımlarını yaptı.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından hayata geçirilen İyilik Makası Projesi'nde görev alan 18 gönüllü berber, Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli sığınmacıları tıraş ederek saç bakımlarını yaptı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Gülhan Yurdagül, AA muhabirine, kampta yaşayan 450 kişinin saç kesiminin yapıldığını söyledi.

Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Bayırbucak Türkmeni aileleri ziyaret ettiklerini aktaran Yurdagül, bir yıl önce hayata geçirdikleri İyilik Makası Projesi'nde 18 gönüllü kuaförün görev aldığını kaydetti.

Hatay genelinde farklı bölgelerde proje çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yurdagül, "Daha önce de yetim çocuklarımızı tıraş etmiştik. Bugün de kampta yaşayan 450 kişi tıraş edildi ve kişisel bakım hizmeti verildi. Oldukça keyifli anlar yaşadık, bize destek veren Antakya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mansuroğlu'na, Kızılay Yayladağı temsilciliğimiz Mehmet Kalkan ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı

Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı

Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı

Hatay'da gönüllü berberler 450 sığınmacıyı tıraş edip saç bakımlarını yaptı

AA / Cem Genco - Güncel

Yayladağı, Kızılay, Hatay, Türk, Güncel, Haberler

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