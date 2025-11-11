Hatay'da Gökgürültülü Sağanak ve Yıldırım Manzaraları

Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe yıldırım düşmesi kameraya yansıdı.

Kent genelinde etkili olan sağanakla birlikte gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, Antakya ilçe merkezinde arka arkaya çakan yıldırımların kenti adeta gündüz gibi aydınlattığı, Samandağ sahil hattı ile Defne'nin yüksek kesimlerinde ise şimşeklerin gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,