Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Suriyeli Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda 2 aracı durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle araç sürücüleri ile 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
