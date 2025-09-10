Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 26 Suriye Uyruklu Yakalandı
Hatay'da yürütülen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla yurda giren 26 Suriye uyruklu kişi yakalandı. Üç zanlı ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya, Altınözü ve Erzin ilçelerinde 2 otomobil ve hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 26 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle H.H, R.A. ve M.E.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.