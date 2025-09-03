Hatay'da Gıda Denetimi: Hijyen ve Etiket Kontrolleri Yapıldı
Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Antakya'daki market ve lokantalarda hijyen kurallarını kontrol etti. Ekipler, ürün etiketleri ve son kullanma tarihlerini inceledi. Müdür Türkmen, işletmelere sahte sos satışı konusunda uyarılarda bulundu.
Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince market ve lokantalara yönelik denetim yapıldı.
Gıda Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde denetim yaptıkları iş yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Ekipler, satışa sunulan ürünlerin etiketini ve son kullanma tarihini inceledi.
Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, işletme sahiplerine sahte nar ve limon sosu satılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel