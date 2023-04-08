Hatay'da geriye tadımlık 2 'Petek' kaldı

HATAY'ı harap eden deprem, baklavasıyla ünlü, 81 yıllık hikayesi Çamlıhemşin'e uzanan Petek Pastaneleri'ne de ağır hasar verdi.

HATAY'ı harap eden deprem, baklavasıyla ünlü, 81 yıllık hikayesi Çamlıhemşin'e uzanan Petek Pastaneleri'ne de ağır hasar verdi. 6 lezzet şubesinden 4'ü artık olmayan mekanın 400 personelinden 12'si aileleriyle birlikte, depremde yaşamını yitirmiş, hayatta kalanların çoğu başka kentlere göçmüş. Petek Pastaneleri'nden geriye 150 personel ve 2 şube kalmış. Rizeli dedesinin Rusya'da öğrendiği mesleğin dördüncü kuşak temsilcisi Bayram Alpagül (60), kolu kanadı kırık İskenderun'da, dededen kalma 81 yıllık lezzeti yaşatmak için zorlu yola, "Vazgeçmeyeceğiz" diyerek koyulduğunu belirtti.

Çamlıhemşinli Hasan Usta, 1900'lü yılların başında, çalışmak için Rusya'ya gitmeye karar verdiğinde Petek Pastanesi'nin adı bile yoktu ortada. Hamuru karmayı, fırını yakmayı, tatlıya şerbet vermeyi Rusya'da öğrenip, ardından oğlu Tevfik Alpagül'ü de aldırmış yanına. 7 yıl da İran mutfağındaki ustaların yanında çalışmış baba-oğul. 1939'da, Hatay Türkiye'ye ilhak edilince (bağlanınca) İskenderun'da bir fırının satıldığını duyup buraya gelmişler.