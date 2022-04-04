Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Haberler

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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 35 MJG 02 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kanmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonun altında kalan Kanmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kanmaz'ın cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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