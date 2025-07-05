Hatay'da Gençlik ve Medya Akademisi Eğitimi Tamamlandı

Hatay'da, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" için düzenlenen "Gençlik ve Medya Akademisi" eğitim programını tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

Anadolu Yayıncılar Derneğince, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) katkıları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ve depremden etkilenenlere acil şifalar diledi.

Burhan, devletin tüm imkanlarıyla Hatay'ı ayağa kaldırmaya ve yaralarını sarmaya çalıştığını belirtti.

Hatay'da önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Burhan, "Gençlerimizin mesleklerini bilmeleri noktasında gerek kameraman, gerek fotoğraf, gerek diksiyon anlamında kurs verdik. İnşallah daha güzel programlarda Hatay'da buluşuruz." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de, eğitimin programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlere faydalı olmasını temenni etti.

Depremlerin ardından Hatay'da yapılan çalışmalara dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız her kabinenin ilk günden maddesi olarak 'Hatay'da ne yaptınız'? diye sayın bakanlarımızı talimatlandırmasıyla bugün Hatay konutları, iş yerleri, eğitim yuvaları, hastaneleri, yolları, havalimanları, viyadükleri, tünelleriyle ayağa kalkan geleceğin pırıl pırıl şehirlerinden biri olmaya namzet."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise gazeteciliğin önemli ve büyük bir güç olduğunu belirterek, akademiye katılan gençlere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 4 ay süren Gençlik ve Medya Akademisi eğitim programını tamamlayan 40 kursiyere sertifikaları verildi.

Program sonunda "Deprem farkındalık ve medya" başlığıyla düzenlenen panele gazeteciler Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Emin Pazarcı, Osman Ateşli, TÜBAF Genel Başkan yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Çetin Altan katıldı.