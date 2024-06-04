Hatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Öğrenciler bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama gibi oyunlarda mücadele etti. Dereceye giren çocuklara başarı belgesi verildi.
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen şenlik, Dörtyol ilçesinde Yeşilköy Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Gençlik ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan öğrenciler, bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama oyunlarında mücadele etti.
Belen ilçesinde de Muhlisali Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarında yarışarak eğlendi.
Etkinliklerde dereceye giren çocuklara başarı belgesi verildi.