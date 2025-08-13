Hatay'da Geçiş Yasak Noktada Hafriyat Yükü Dökerek İlerleyen Kamyona Ceza

Hatay'ın Belen ilçesinde, yasa dışı şekilde hafriyat yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen bir kamyon sürücüsüne 4 bin 58 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar sonucu sürücüye cezai işlem uyguladı.

Hatay'ın Belen ilçesinde hafriyat yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen kamyon sürücüsüne 4 bin 58 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Belen-İskenderun kara yolunda geçişi yasak noktada yükünü dökerek ilerleyen bir kamyonun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plakasını tespit eden ekipler, kamyon sürücüne 4 bin 58 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

Fenerbahçe taraftarı dünya rekoru kırdı
