Hatay'da Geçiş Yasak Noktada Hafriyat Yükü Dökerek İlerleyen Kamyona Ceza
Hatay'ın Belen ilçesinde, yasa dışı şekilde hafriyat yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen bir kamyon sürücüsüne 4 bin 58 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar sonucu sürücüye cezai işlem uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Belen-İskenderun kara yolunda geçişi yasak noktada yükünü dökerek ilerleyen bir kamyonun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plakasını tespit eden ekipler, kamyon sürücüne 4 bin 58 lira cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel