Hatay'da Gazze'ye Destek İçin Tekne Turu Düzenlendi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için tur düzenledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için ilçedeki limanda Filistin'e Destek Platformu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayraklarıyla, Gazze'ye destek sloganı attı.

Grup adına konuşan Feridun Özdemir, dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını söyleyerek, "Katil ve zalim bir devletin tüm Akdeniz'de korsanlık, haydutluk yapmasına göz yuman, ses çıkarmayan tüm dünya devletleri bu suça ortaktır. Başta Amerika olmak üzere İsrail'e destek veren, silah veren, yardım eden tüm devletler Akdeniz'in korsanlarıdır. Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hamile kadın öldüren İsrail, şimdide Akdeniz'de haydutluk yapıyor. Akdeniz'i kaosa sürüklüyor" dedi.

'MEDENİYETLER ŞEHRİ HATAY SUSMUYOR'

Programda konuşan İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise "Biz burada, Gazze'nin yanındayız. Onlar selamete ulaşana kadar, bu direnişimizi devam ettireceğiz. Bütün dünya duysun ki medeniyetler şehri Hatay susmuyor, tarafını safını belli ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar teknelere binerek Filistin'e destek verdi. Sahilde bir süre tur atan tekneler etkinliğin sonunda kıyıya yanaştı.

Haber: Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),