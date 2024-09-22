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Hatay'da Freni Tutmayan Kamyon 7 Araca Çarptı: 5 Yaralı

Hatay'da Freni Tutmayan Kamyon 7 Araca Çarptı: 5 Yaralı
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Hatay'da freni tutmayan kum yüklü bir hafriyat kamyonu, yokuş aşağı seyrederken önündeki 7 araca çarptı ve devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

HATAY'da freni tutmayan kum yüklü hafriyat kamyonu önündeki 7 araca çarpıp, devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, freni tutmayınca önündeki 7 araca çarparak, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 yaralıyı çıkarttı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların içinde hayati tehlikesi olan bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, kazaya karışan araçlar nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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