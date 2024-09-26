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Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon 9 Araca Çarptı

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Hatay'ın Defne ilçesinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası inceleme yapıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı kazanın, yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Y.K. idaresindeki 07 ANL 099 plakalı hafriyat kamyonunun 22 Eylül'de, Antakya-Yayladağı kara yolu Harbiye mevkisinde seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 9 araca çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun araçlara çarparak devrilmesi yer aldı.

Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı 22 Eylül'deki kazada 5 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kamyon sürücüsünün ağır tonajlı araçlar için yasaklanan yola girdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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