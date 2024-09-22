Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon 7 Araca Çarptı: 5 Yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı ve devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANL 099 plakalı kamyonun freni seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan kamyon, 7 araca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.