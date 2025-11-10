Haberler

Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon 6 Araca Çarptı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'da freni arızalı bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarparak kazaya neden oldu. Olayda 4 kişi yaralandı.

HATAY'da freni arızalandığı öne sürülen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İskenderun-Antakya kara yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin arızalanması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Alican GÜMÜŞ-Mehmet KOCACIK-Samim SELÇUK Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
