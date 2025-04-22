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Hatay'da Freni Arızalanan Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devirdi

Hatay'da Freni Arızalanan Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devirdi
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Haberler
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Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, devrilerek bir su deposuna çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

H.Y. (28) idaresindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Y. ile su deposunun güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakrak, kurtarılamadı, H.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde freni arızalanan kamyonun yoldan çıkarak uçuruma devrildiği anlar yer alıyor.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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