Hatay'da Freni Arızalanan Beton Mikseri Kazaya Neden Oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Halilbey Mahallesi'nde Y.A. idaresindeki 31 AUP 774 plakalı beton mikserinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan beton mikseri, 3 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.