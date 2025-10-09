Hatay'da Fırtına: 2 Bina Çatısı Uçtu, 3 Araç Zarar Gördü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Dörtyol ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatleri başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, iş yerlerinin tabelaları devrildi. Kopan çatı parçaları nedeniyle 3 otomobil zarar gördü, ihbarlar sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.
Haber: Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL,(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel