Hatay'da Fırtına: 2 Bina Çatısı Uçtu, 3 Araç Zarar Gördü

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.

Dörtyol ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatleri başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, iş yerlerinin tabelaları devrildi. Kopan çatı parçaları nedeniyle 3 otomobil zarar gördü, ihbarlar sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
