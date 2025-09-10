Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan C.E. ve E.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.