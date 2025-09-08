Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.E.D, A.C. ve V.E. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.