Haberler

Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.E.D, A.C. ve V.E. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi

Suriye'de first lady, diplomasını eşinin elinden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta: Üstü cami, altı kilise 

Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta! Üstü cami, altı kilise

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.