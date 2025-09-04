Haberler

Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan T.K, E.K, M.A.K, H.Y, İ.K, M.H.B, A.G. ve M.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
