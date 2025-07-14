Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç. ve S.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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