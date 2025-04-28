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Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı
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Hatay'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.S, Z.S, E.K, N.K, M.F.A. ve S.Ş. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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