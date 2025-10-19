Hatay'da Firari Hükümlüler ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü ile ruhsatsız tabanca taşıyan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan G.B, K.Ç, M.U, H.C, A.K. ve N.U.E. yakalandı.

Ekipler, üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan M.E'yi gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, M.E'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.