Hatay'da Firari Hükümlüler ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şüpheli Yakalandı
Hatay'da yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile ruhsatsız tabanca taşıyan 1 şüpheli gözaltına alındı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheli M.E'nin işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan G.B, K.Ç, M.U, H.C, A.K. ve N.U.E. yakalandı.
Ekipler, üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan M.E'yi gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, M.E'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel