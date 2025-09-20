Hatay'da Firari Hükümlüler ve Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ve 'hırsızlık' suçundan aranan 2 zanlı emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile "hırsızlık" suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan F.D. ve S.D. yakalandı.
İskenderun ilçesinde de "hırsızlık" suçundan aranan M.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hükümlüler cezaevine gönderildi.