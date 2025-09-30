Hatay'da Firari Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı
Hatay'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi, şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel