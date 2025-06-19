Hatay'da Firari Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı

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Hatay'da gerçekleştirilen operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sonuçları ve tutuklama detayları paylaşıldı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan D.D, A.B, H.T. ve A.G yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.D. ve A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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