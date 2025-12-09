Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'da, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.E.H, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.E.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, saklandığı adresi belirlediği İ.E.H'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.