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Hatay'da firari hükümlü yakalandı

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Hatay'ın Payas ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Çağlalık Mahallesi'nde saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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