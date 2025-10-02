Hatay'da Filistin'e Destek İçin Selamlama Etkinliği Düzenlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Konacık Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki bazı tekneler Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Grup adına konuşan Feridun Özdemir, Küresel Sumud Filosu'nun yanında olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in filoya yönelik saldırısına tepki gösteren Özdemir, "Katil ve zalim bir devletin tüm Akdeniz'de korsanlık, haydutluk yapmasına göz yuman, ses çıkarmayan tüm dünya devletleri bu suça ortaktır." diye konuştu.

Özdemir, Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hamile demeden öldüren İsrail'in şimdi de Akdeniz'i kaosa sürüklediğini ifade etti.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz burada, Gazze'nin yanındayız. Onlar selamete ulaşana kadar bu direnişimizi devam ettireceğiz. Bütün dünya duysun ki medeniyetler şehri Hatay susmuyor, tarafını belli ediyor." dedi.

Konuşma ve duaların ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, teknelere binerek Filistin'e destek sloganları attı.

Bir süre ilçe sahili boyunca meşalelerle tur atan tekneler, etkinlik sonrası kıyıya yanaştı.