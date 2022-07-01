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Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi

AA - Burak Milli - Güncel
Hatay'da feribot arızası nedeniyle HADO seferleri iptal edildi

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay'da feribot arızası nedeniyle bugün ve 3 Temmuz'daki Arsuz-Girne seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay Deniz Otobüsü'nden (HADO) yapılan açıklamada, Sinan Paşa feribotunda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Feribotun tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlandığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple bugün saat 13.00 Girne-Hatay seferimiz ile 3 Temmuz'da saat 23.45 Hatay-Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Burak Milli - Güncel

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