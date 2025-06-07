Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kontrolünü kaybeden kamyon, seyir halindeki 3 araca çarptı. Kazada 23 yaşındaki Ahmet İ. yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HATAY'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun seyir halindeki 3 araca çarptığı kazada Ahmet İ. (23) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Erzin ilçesi otoyol gişeleri yakınında meydana geldi. İ.H.D.'nin kontrolünü yitirdiği 33 NKN 27 plakalı kamyon, seyir halindeki 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 27 GE 878 plakalı hafif ticari araçtaki Ahmet İ.'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan araçlardaki 10 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ahmet İ.'nin, bayram tatili için Gaziantep'ten geldiği bildirildi. Ahmet İ.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : Mehmet SOYER – Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! İstanbul'dan ayrılması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.