Hatay'da "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri - Haberler

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Hatay'da "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da

Hatay'da marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam etti.

HATAY (AA) - Hatay'da marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam etti.

Valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki gıda ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Zincir marketlerin depolarını kontrol eden ekipler, "fahiş fiyat" uygulanıp uygulanmadığı ve "stokçuluk" yapılıp yapılmadığına baktı.

Denetimlerde tutulan 116 tutanak, incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

AA / Cem Genco - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Zabıta, Hatay, Güncel, Haberler

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