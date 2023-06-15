Hatay'da EXPO alanına oyun alanı ve kütüphane kazandırılıyor

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan EXPO alanına oyun alanı ve kütüphane kazandırılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli STK'ların ortak çalışmalarıyla depremin yaraları sarmaya devam ediliyor. Depremden etkilenen 4-6 yaş arası çocuklar için sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek ve birçok oyun alanı oluşturulacak. Ayrıca alanda kurslara gidemeyen ve ekonomik olarak zor durumda olan bütün çocuklar için kütüphane oluşturulacak.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan EXPO alanına oyun alanı ve kütüphane kazandırıyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin yaralarını sarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli STK 'ların da ortak çalışmaları aralıksız sürüyor. Hataylı vatandaşlar ve çocukların sosyalleşmesi ve hayata daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Elimsende Derneği ve Kansersiz Yaşam Derneği'nin Hatay Büyükşehir Belediyesine hibe ettiği konteynerinde EXPO alanına kurulacağı depremden etkilenen 4-6 yaş arası çocuklara sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek ve birçok oyun alanı oluşturulmuş olacağı ifade edildi.

Ayrıca alanda kurslara gidemeyen ve ekonomik olarak zor durumda olan bütün çocuklar için kütüphane oluşturulacağı ve isteyen herkesin bu hizmetlerden faydalanabileceği kaydedildi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Emine Atmaca, Hatay'ı bu zor zamanlarda yalnız bırakmayarak özellikçe çocukların eğitimlerini düşünen ve onlara önemli alanlar kazandıran derneklere teşekkür etti. - HATAY