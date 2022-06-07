Hatay'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı Hatay'ın Defne ilçesinde evlerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Defne ilçesinde evlerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Balıklıdere Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 36 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheliler A.K. ve M.A. gözaltına alındı. AA / Salim Taş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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