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Hatay'da evlere yakın noktadaki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Hatay'da evlere yakın bir noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Antakya ilçesinde bulunan Habibi Neccar dağında meydana geldi. Aşırı rüzgarın olduğu bölgede yangının evlere sıçramaması için ekipler, hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hatay'da evlere yakın noktadaki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'da evlere yakın bir noktada çıkan orman yangınını ekipler, kısa sürede havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Antakya ilçesinde bulunan Habibi Neccar dağında meydana geldi. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahaleye başladı. Aşırı rüzgarın olduğu bölgede yangının evlere sıçramaması için ekipler, çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Güncel

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