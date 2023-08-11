Hatay'da evlere yakın noktadaki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'da evlere yakın bir noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Antakya ilçesinde bulunan Habibi Neccar dağında meydana geldi. Aşırı rüzgarın olduğu bölgede yangının evlere sıçramaması için ekipler, hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi.