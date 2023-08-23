Hatay'da Evlerden Kombi Çalan 2 Kişi Yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde binalardaki kombileri çaldığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlılar tutuklandı.
Hatay'da evlerden kombi çaldığı tespit edilen 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde binalardaki kombileri çaldıkları tespit edilen S.B. ve B.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel