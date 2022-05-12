Hatay'da evinin damında kenevir yetiştiren zanlı yakalandı - Haberler

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Hatay'da evinin damında kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da evinin damında kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinin damında Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinin damında Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Modernevler Mahallesi'nde A.E'nin, evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının evinin damında ekili halde 34 kök Hint keneviri ve 720 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.E'nin işlemleri sürüyor.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, İskenderun, Hatay, Güncel, Haberler

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