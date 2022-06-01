Hatay'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğunu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, evin balkonunda saksılara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, 15 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Ekipler, İ.I'yı gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hint Keneviri Samandağ Hatay Güncel Haberler

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