Hatay'da evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 17. Sokak'taki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlenen Gökhan Şahin (25) ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, bir kişinin olayın ardından evden kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.