Hatay'da evinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırımtepe Mahallesi'nde bir evde silah bulundurulduğunu belirledi.
Operasyon düzenlenen evde kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.
Ev sahibi S.K. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel