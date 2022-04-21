Hatay'da evinde 680 bin makaron bulunan şüpheliye gözaltı - Haberler

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Hatay'da evinde 680 bin makaron bulunan şüpheliye gözaltı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da evinde 680 bin makaron bulunan şüpheliye gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 680 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 680 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi alınan Ocaklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde gümrük kaçağı 680 bin makaron ele geçirildi, T.M. gözaltına alındı.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Dörtyol, Sigara, Hatay, Güncel, Haberler

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