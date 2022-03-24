Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza - Haberler

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Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza uygulandı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barabaros Mahallesi'nde İ.E.K'ye ait ikamette yasaklı ırk köpek bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, ikametteki 5 yasaklı ırk köpeğin sahibine 74 bin 910 lira ceza kesti.

Köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza

Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Köpek, Güncel, Haberler

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