Hatay'da evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza uygulandı.
KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde 5 yasaklı ırk köpek bulunan kişiye 74 bin 910 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barabaros Mahallesi'nde İ.E.K'ye ait ikamette yasaklı ırk köpek bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, ikametteki 5 yasaklı ırk köpeğin sahibine 74 bin 910 lira ceza kesti.
Köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.