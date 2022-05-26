Hatay'da evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.İ'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri adreste yaptığı aramada 4 bin 315 sentetik uyuşturucu hap buldu.
Şüpheli A.İ. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel