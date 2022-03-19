Hatay'da evin deposunda 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkurtuluş Mahallesi'ndeki bir evin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Salim Taş - Güncel