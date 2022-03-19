Hatay'da evin deposunda 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da evin deposunda 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da evin deposunda 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkurtuluş Mahallesi'ndeki bir evin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Hatay, Güncel, Haberler

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