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HATAY'DA EVDEN PARA VE ALTIN ÇALAN KADIN TUTUKLANDI

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HATAY'da bir evden yüklü miktarda para ve altın çalan F.D. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

HATAY'da bir evden yüklü miktarda para ve altın çalan F.D. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesinde meydana gelen 50 bin TL ile 2 bin Arabistan Riyali nakit para, 8 adet bilezik, 7 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük ve 1 adet kolye çalınması olayının şüphelisi yapılan kamera ve sosyal çevre araştırmaları neticesinde F.D. olduğu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan F.D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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