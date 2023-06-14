Hatay'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelinin Y.T. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.