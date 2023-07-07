Hatay'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelileri adreslerinde yakaladı ve adliyeye sevk etti. E.G. ve M.S. ise serbest bırakıldı.
Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin D.G, S.H.G, B.T, M.S. ve E.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları adreslerinde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, E.G. ve M.S. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel