Hatay'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelileri adreslerinde yakaladı ve adliyeye sevk etti. E.G. ve M.S. ise serbest bırakıldı.